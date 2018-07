Është 33-vjeç, trupi i Cristiano Ronaldos ka moshën e një 20 vjeçari

Shtuar më 23/07/2018, ora 23:30

Cristiano Ronaldo është lojtari i ri i Juvntusit, ndërsa testet mjekësore të realizuara disa ditë më parë kanë treguar se ai ka një moshë më të ‘vogël’ se atë të vërtetë.Gjendja fizike e sulmuesit është krahasuar me atë të një futbollisti 20-vjeçar, pasi rezultatet mjekësore të tij kanë shfaqur se ai ka vetëm 7% masë dhjamore të trupit dhe një masë të jashtëzakonshme prej 50% muskul.CR7 para se të bashkohej me skuadrën nga Torino, ishte testuar edhe nga stafi i Real Madridit, ku në atë kohë testet kishin dalë me gjendje fizike si të një 23 vjeçari.33-vjeçari ka një masë dhjamore vetëm 7%, ndërsa masa dhjamore mesatare te futbollistët e tjerë është 10 ose 11%.Ronaldo ka gjithashtu një masë muskulore prej 50%, sërish shumë herë më mirë se kolegët e tij pasi mesatarja nuk e kapërcen 46%. /albeu.com/