Euro 2020, Shqipëria sfidon Francën, Kosova ndez Ballkanin

Shtuar më 02/12/2018, ora 13:04

Në Dublin të Irlandës,është hedhur shorti Euro 2020 per fazën e grupeve të eliminatoreve, ku 55 Përfaqësueset europiane njohën kundërshtarët e tyre.Fati vendosi që Kombëtarja Shqiptare të vendosej në grupin H, së bashku me Francën , Islandën, Turqinë, Moldavinë dhe Andorrën. Duket një short i pranueshëm për kuqezinjtë, që duke lënë mënjanë Francën , do të diskutojnë vendin e dytë të grupit me kundërshtarë si Islanda dhe Turqia.Ndërkohë Kosova merr pjesë për herë të parë në eliminatoret e Euro 2020, ndërsa shorti i rezervoi grupin A, së bashku me Anglinë, Republikën Çeke dhe dy skuadra ballkanike si Bullgaria dhe Mali i Zi. Shorti i parë nuk ka qenë aspak dashamirës për “Dardanët”, që përveç Anglisë dhe Çekisë, do të luajnë edhe dy derbi “të zjarrtë” në Ballkan, ndaj Bullgarisë dhe Malit të Zi. /albeu.com/