Eva "djeg" Instagramin me foto provokuese (FOTO LAJM)

Shtuar më 20/02/2020, ora 18:19

Modelja, Eva Padlock, është një bukuroshet seksi e cila prej kohësh është pjesë e kopertinave në lajmet rozë në Evropë.Spanjollja ka arritur të ketë 1.5 milionë ndjekës në "Instagram" pasi është shumë aktive me foto e saj provokuese . Ajo u bë e famshme si “paddock girl” apo vajza e çadrave në Moto GP 2 vite më parë.Sot ajo ka publikun e saj, të shumtë në numër, që e “dëfren” me foto e saj provokuese , me një fizik të mrekullueshëm dhe forma që shfrenojnë fantazinë fansave të cilat sa vijnë edhe shtohen.