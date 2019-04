Fanella e fishekzjarrë, zbulohen detajet e festës së titullit të Barcelonës

Shtuar më 27/04/2019, ora 09:45

Nuk mund të mohohet, Barcelona e ndien veten kampione në Spanjë. Klubi e mendon të sigurt që mbrëmjen e sotme në “Camp Nou” do të fitojë zyrtarisht kampionatin dhe do të festojë me tifozët. Presidenti i federatës, Luis Rubiales, do të jetë prezent në stadium dhe do t’i japë trofeun kapitenit Lionel Mesi. Klubi , nga ana tjetër, është duke përgatitur në mënyrë sekrete festën, pa dashur të reklamojë faktin që do të jetë e jashtëzakonshme.Nuk ka publikuar detaje për respekt të kundërshtarëve. Fillimisht për Atletikon që do të luajë në drekë kundër Vajadolidit dhe do të respektojë garën duke tentuar fitoren, por mbi të gjitha duke respektuar rivalin që ka përballë. Levante do të shkojë për të luajtur futboll dhe me synimin për ta ndalur Barcelonën. Por nëse ndodh e kundërta, në orën 22:30 do të nisë spektakli piroteknik dhe fishekzjarrët. Klubi ka përzgjedhur një spiker për të ndezur festën me batuta dhe me humor, por ende nuk dihet identiteti i tij. Gjithashtu, lojtarët do të veshin një fanellë speciale.Gazeta "Sport" ka zbuluar se në të do të jetë stampuar një mbishkrim në versionin katalanas (8 nga 11, të jashtëzakonshmen e bëjmë të duket normale). Ky do të jetë trofeu i tetë në 11 sezonet e fundit për Barcelonën, por këtë herë do të festohet ashtu siç duhet. Vitet e mëparshme festa ka qenë jo madhështore dhe pa prezencën e kupës dhe lojtarët duan të karikohen përpara duelit me Liverpulin.Fillimisht duhet ta fitojnë… Gjatë festimeve do të ketë edhe deklarata nga lojtarët , mbi të gjitha nga Lionel Mesi. Për kapitenin do të jetë trofeu i 10-të në histori dhe ka shansin që të komunikojë sërish me ti fozët e tij. Lojtarët e tjerë do të falënderojnë tifozët për mbështetjen gjatë gjithë kampionatin, mbi të gjitha për të kërkuar prezencën e tyre në gjysmëfinalen me Liverpulin. Mbetet për t’u parë nëse Leo do ta quajë Champions-in si kupën e bukur, të cilën e kërkon me çdo kusht. Ky ka qenë një sezon fantastik për skuadrën e Ernesto Valverdes, i cili përveç kampionatit është në garë për të fituar “Kupën e Mbretit” dhe ka bërë një ecuri mjaft pozitive në Ligën e Kampionëve.