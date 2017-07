Fassones po i plotësohet dëshira, gati milionat për Moratën

Shtuar më 15/07/2017, ora 14:55

AC Milan ëndrrën të mëdha nuk e pati Bonuccin si pasojë dhe nuk ndalet me kaq.Rossonerët sipas 'Sportmediaset' do të përpiqen për Alvaro Morata për të dhënë një sulmues të tmerrshëm Montellas dhe të plotësoni një makineri që do tu mundësonte fitimin e titullit. Djajt kanë gati në pjatë 70 milionë euro për ish-sulmuesin e Juventusit. Lojtari mund të largohet nga Real Madrid, pas një sezoni nën hijen e Benzemas dhe Ronaldo në Valdebebas, përcjell Albeu.com.90 milionë euro ishte shuma që Reali i vuri kusht Manchestert që ta paguajë nëse dëshrion shërbime e lojtarit të ditlindjes 92. Lojtari ndiqet me vëmendje nga Chelsea i Conte. Një nga Morata , Belotti, Aubameyang dhe Kaliniç mund të jetë në ditët e ardhshme i riu i sulmuit të Montellas . /albeu.com/