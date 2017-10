Fekir i "dhuron" fitoren Lyonit, Monaco dorëzohet në fund (VIDEO)

Shtuar më 13/10/2017, ora 22:27

Ndeshja mes Lyon dhe Monacos ka përfunduar në "paqe" me një rezultat 2-2, në "Parc Olympique Lyonnais" e vlefshme për javën e nëntë në Ligue 1.Serinë e golave e hapte ish-lojtari i Realit, Mariano Diaz në minutën e 11', por mbas gjashtë minutash portugezi i Monacos , Rony Lopes barazon shifrat në 1-1, shkruan Albeu.com.Përsëri vendasit kalonin në avantazh me autorin e golit të Nabil Fekir në minutën e 23'.Miqtë kundërpërgjigjen mirë në të 34' ku Adama Traore barazon përsi rezultatin, duke i dërguar skuadrat në dhomat e zhveshjes në barazim.Edhe në pjesën e dytë skuarat ishin agresive duke kërkuar golin e avantazhit që ta fitonin këtë sfidë të jashtëzakonshme.Në fund Fekir bënë surprizë duke i dhuruar skuadrës këtë fitore të madhe që i jep tre pikët e arta.Lyon me këtë fitore renditet në vendin e tretë me 16 pikë, ndërsa Monaco në vendin e dytë me 19 pikë.Momentet e ndeshjes dhe golat mund ti shikoni në videon e mësipërme /albeu.com/