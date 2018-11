Fellaini i jep kualifikim Unitedit në fazën tjetër të Championsit (VIDEO)

Shtuar më 27/11/2018, ora 23:30

Goli i Mario Fellaini në minutat shtesë të ndeshjes kundër kampionit të Zvicrës Young Boys, dhe i ka siguruar skuadrës nga "Old Trafford" kalimin në 1/8-tat e finales së Champions Leagues.Në pjesën e parë kishte një rezultat të baraspeshuar edhe pse Manchester United kërkonin më shumë për të shënuar golin e parë të epërsisë.Ata kishin posedimin por edhe tentimin në portë.Të njëjtën ecuri United e pati edhe në pjesën e dytë pasi që deri në minutën e 70' nuk pati shumë goditje të sakta në portë.Pavarësisht se Manchester United sulmoi më shumë, gol nuk pati deri në fund të ndeshjes Në momentet e fundit anglezët thyen mbrojtjen e zviceranëve me Fellainin që shënoi në minutën e dytë shtesë të ndeshjes Me këtë fitore United kalon në fazën tjetër të garës prestigjioze europiane kurse në ndeshjen e fundit do të takohet me Valencian pas dy jave të cilët do të garojnë më shumë gjasë në Europa League për sezonin e ardhshëm.