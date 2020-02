Fëmijët që shoqërojnë lojtarët në fushë paguajnë shifra marramendëse në Premier League

Shtuar më 11/02/2020, ora 15:31

Klubet e Premier League i marrin shifra të frikshme fëmijëve që shoqërojnë lojtarët në fushë. Pagesa mund të shkojë deri në 700 paund për një fëmijë."Kjo është duke u bërë privilegj për ata që kanë mundësi ta përballojnë", ka thënë drejtori i ri i Komitetit Sportiv, Mediatik, Kulturor e Digjital, Julian Knight."Kjo shkon plotësisht në kundërshtim me rrënjët e klasës punëtore të futbollit".Çmimet te klubet e Premierligës:1.Arsenal: falas short ku marrin pjesë tifozët e anëtarësuar në klub)2.Aston Villa: £500 për ndeshjet e Kategorisë A, ndërsa një vend dhurohet për ndonjë shoqatë bamirëse3.Bournemouth: £235 për ndeshjet e Kategorisë A4.Brighton: £350 për të ecur me kapitenin, £250 për lojtarët e tjerë. Dy vende të lira plotësohen me short 5.Burnley: £310 për të ecur me biletë VIP, përfitimet shkojnë për bamirësi. Gjashtë vende në shitje për £406.Chelsea: Falas short ku marrin pjesë tifozët e anëtarësuar në klub)7.Crystal Palace: £375 për “pakon e artë”, £100 për të argjendtë nëse fëmija vjen me fanella të veta8.Everton: të paktën një biletë falas + £599 për pakon e veçante që dërgon para në shoqata bamirëse9.Leicester: £355 + disa vende të lira përmes shortit10.Liverpool: falas short ku marrin pjesë tifozët e anëtarësuar në klub)11.Manchester United: falas short ku marrin pjesë tifozët e anëtarësuar në klub)12.Manchester City: falas short ku marrin pjesë tifozët e anëtarësuar në klub)13.Neëcastle: falas 14.Norëich: £500 për të dalur me kapitenin. £379 për vendet e tjera15.Sheffield United: £360 për derbi. Çmimet nisin nga £30016.Southampton: Falas 17.Tottenham: £485 për ndeshjet e Kategorisë A. Çmimet nisin nga £35018.Watford: £10019.West Ham: £700 për ndeshjet e Kategorisë A.20.Wolves: £450 për derbi. Çmimet nisin nga £320. /albeu.com/