Fenomeni më zëmër të madhe, paguan pushimet lojtarëve (FOTO LAJM)

Shtuar më 22/05/2019, ora 14:03

Fenomen kur luante në fushë, por edhe tani në rolin e presidentit.Ish-sulmuesi brazilian, tashmë aksioneri i maxhorancës në klubin spanjoll të Real Valladolid i kishte premtuar lojtarëve dhe stafit teknik se do t’i çonte të gjithë me pushime dhe do të paguante të gjitha shpenzimet nëse skuadra qëndronte në La Liga.Objektivi u arrit dhe " Fenomeni " e mbajti fjalën, duke I dërguar të gjithë në disa prej hoteleve dhe plazheve më eksluzivë në botë në Ibiza dhe Formentera. /albeu.com/