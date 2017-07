Ferdinand mesazh nënës së ndjerë e cila e humbi jetën të enjten nga kanceri

Shtuar më 15/07/2017, ora 15:32

Ish-mbrojtësi i Manchester United dhe Anglisë postoi një shkrim për nënën e tij në Instagram, pasi ajo humbi jetën në luftën e saj kundër kancerit të enjten. Rio Ferdinand ka postuar njëfotografi në Instagram ku mban një medalje të fituesit të Premier Ligës.Rio, 38 vjeç, tha: "Ju keni qenë një person frymëzues në shumë mënyra, një ditë unë do të mund t'ju them të gjithë ballë për ballë".Ai shtoi: "Mami unë vetëm dua të them faleminderit, një falenderim të vërtetë të madhe. Aftësia që duhej të më bënit të ndihem i dashur në çdo moment në jetën time pa pasur nevojë ta them ose të jem aty nga ana ime, nuk do të harrohet kurrë. Ju ishit luftëtare, një luftëtare i vogël, por me një zemër të madhe.", përcjell Albeu.comFerdinandi gjithashtu humbi tragjikisht gruan e tij Rebecca dy vjet më parë pasi ajo vdiq nga kanceri i gjirit.Ferdinandi tha: "Ti ishe e zjarrtë, ti ishe mbrojtëse, ti ishe e butë. Ti na ke dashur shumë, më ke disiplinuar mua, ti ishe një grabitës që kishe gjithçka timen. Unë ulem këtu tani duke menduar dhe e vetmja negative që unë mund të mendoj është se keni biseduar për një kohë të gjatë në telefon! Ju dhatë të gjithë jetën për t'u siguruar se gjithçka ishte në rregull për mua, vëllezërit, motrën, nipërit tuaj dhe burri Peter. Në kohën time më të vështirë, ti ishe drita ime e ndritshme dhe e bën misionin tënd për të qenë atje për mua dhe fëmijët e mi, më beso se nuk do të harrohet kurrë. Ju ishit një person frymëzues në shumë mënyra, një ditë unë do të jem në gjendje t'ju them të gjitha ballë për ballë.TW dua mami im, Rio x". /albeu.com/