Feronikeli kërcënon lojtarët: Të jeni të bindur se do t’i paguani shtrenjtë këto (FOTO LAJM)

Shtuar më 10/11/2020, ora 19:25

Feronikeli bëri afrime të rëndësishme në merkaton e verës, ku objektivi i drejtuesve të klubit ishte titulli kampion, por me rezultatet e arritura deri tani nga skuadra, mund të flitet vetëm për mbijetesë, pasi kreu duket shumë larg.Skuadra e drejtuar nga Klodian Duro ditën e sotme pësoi një tjetër disfatë, teksa u mposht në minutat e fundit nga Drenica e drejtuar nga Bledar Devolli.Për të kuptuar problemet e mëdha në kët skuadër, mjafton të shikosh një koment të bërë nga vetë faqja zyrtare e klubit . Në koment shkruhet se lojtarët do të paguajnë për këtë që po bëjnë, teksa shtohet më tej se shumica prej tyre nga ndeshja e ardhshme nuk do të futen në fushë.“Kjo ndeshje e sotme më shumë i takon amatorizmit, ekipi jonë sot na zhgënjeu. Jo vetëm sot, por po na zhgënjen nga fillimi i kampionatit, me përjashtim të dy takimeve. Krijuam kushte dhe pagesa për të luftuar për titull, por siç edhe shihet nuk e kanë marrë punën seriozisht dhe kështu nuk mund të sigurojmë dot as mbijetesën. I pyes lojtarët e mi, a e meritojmë ne si klub të na i bëni këtë?! Të jeni të bindur se do të paguani shtrenjtë, që nuk po arrini suksese.Që nga sot, shumica e lojtarëve nuk do të kenë mundësinë të futen në fushën e lojës, të cilët nuk duan të mbrojnë ngjyrën e klubit , turp që e mbajnë atë fanellë. Ju me këto rezultate e turpëruat edhe qytetin që ju dha aq shumë. Më turpëruat mua personalisht dhe të gjithë në klub , që me shumë mund dhe shpenzime bënë që ju të arrini suksese. Priteni vendimin e klubit se do të ndëshkoheni.”, shkruhet në komentin e klubit