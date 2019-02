Festoi në mënyrë të turpshmë, Simeone rrezikon pezullimin nga UEFA

Shtuar më 22/02/2019, ora 14:07

Diego Simeone rrezikon të përballet me një dënim nga UEFA për shkak të gjestit që bëri kundër tifozëve të juventusit.Simeonen nuk e mbajtën e emocionet, teksa festoi furishëm golin e Gimenez.Gazzetta dello Sport njofton se UEFA mund të hapë procedura disiplinore bazuar në raportet e shkruara nga gjyqtari Felix Zëayer dhe delegati i ndeshjes.Në këtë rast, trajneri argjentinasi nuk do të ishte në gjendje të drejtonte ekipin në ndeshjen kthyese në Torino.Ndërkohë Juventusi do të lujë ndeshjen e kthimit në 12 mars në Allianz Stadium teksa do të kërkojnë të përmbysë disavanatzhin 2-0 nga ndeshja e parë. /albeu.com/