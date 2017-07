Fillimi i një ëndrre, fjalët e para të Mbappes dhe babait të tij si pjese e Realit

Shtuar më 25/07/2017, ora 14:42

Marrëveshja për Kylian Mbappe për t'u bashkuar me Real Madrid nuk ka qenë çështje e ditëve, javëve apo edhe muajve, por një procesi që filloi përsëri në dhjetor 2012. 14-vjeç Mbappe u ftua për të vizituar terrenin e trajnimit Valdebebas të Real Madrid për t'u njohur me klubin dhe të fillojë integrimin e tij në jetë si një lojtar i Realit.Ylli i ri pastaj u kthye në Francë për të vazhduar zhvillimin dhe rritjen e tij si lojtar, por jo pa bërë një fotografi me heroin e tij, Cristiano Ronaldo, me të cilin ai ka vendosur për të ndarë dhomën e veshjes në sezonin e ardhshëm."Ai është një tifoz i Real Madridit dhe idhulli i tij është Cristiano Ronaldo", tha babai i Mbappe për France Football vitin e kaluar. Ai kalonte orë të tëra duke shikuar videot e Ronaldos në internet.", përcjell Albeu.com."Zinedine Zidane ka qenë duke u përpjekur të më nënshkruajë që nga mosha 14 vjeçe", tha lojtari në Canal +, duke iu referuar vizitës në Valdebebas, kur ai u përpoq të nënshkruante me të. Ai ishte i pari përgjegjës për zbulimin e talentin të ardhshëm, i cili gjithashtu zbuloi Raphael Varane që më pas u bashkuar me Madridin. " Mbappe pothuajse u bashkua me Real Madridin, por shkoi tek Monako," tha Zidane kur i riu nënshkroi për Kampionët e Ligue 1. Ne e dimë se ai është shumë i mirë dhe në moshën e tij po bën diçka fantastike." përfundoi fracezi.Tani, pesë vjet më vonë nga vizita e tij e parë në Valdebebas, duket sikur Mbappe do të jetë përsëri në atë dhomë salle me Cristiano Ronaldo dhe Zinedine Zidane, por këtë herë ai do të jetë një lojtar i Real Madridit. /albeu.com/