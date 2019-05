Finalja Barcelona-Valencia, Kupa shpëton Valverden (FOTO LAJM)

Shtuar më 25/05/2019, ora 14:56

Sonte, nga ora 21:00 në "Villamarín", Barcelona do të kërkojë trofeun e dytë për sezonin 2018/19, kurse Valencia të parin dhe që të përfundojë sezonin edhe më mirë, pas kualifikimit sërish në Champions League.Në ndeshjen që do të zhvillohet në "Villamarín", Barcelona do të kërkojë të lë prapa zhgënjimin që mori nga Liverpooli, megjithëse do të jetë me shumë mungesa.Ter Stegen, Luis Suarez dhe Ousmane Demeble – këta futbollistë janë jashtë për këtë finale. /albeu.com/