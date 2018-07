Finalja e Kupës së Botës 2018 nga këndvështrimi francez

Shtuar më 13/07/2018, ora 18:44

Dr. Diana SkrapariKjo finale e Kupës së Botës 2018 do të mbahet të dielën, më 15 korrik, në orën 17 orë dhe do të vërë përballë ekipet e Francës dhe Kroacisë. Është e pamundur të mos mendosh për gjysmëfinalen e Kupës së Botës të vitit 1998 dhe dy golave të Lilian Thuram, i cili i ishte përgjigjur golit të Davor Suker dhe që i kishte lejuar Blutë të fitonin dhe të arrinin në finalen e kampionatit (fituan 3-0 kundër Brazilit). Kjo është finalja e parë e Kupës së Botës në historinë e futbollit kroat.2018 Finalja e Kupës së Botës : Si përgatitet FrancaTransport, operatorë, siguri ... Franca është gati për finalen e Kupës së Botës të dielën, 15 korrik kundër Kroacisë. Çdo gjë është e gatshme në mënyrë që tifozët të mund të ndjekin ndeshjen pavarësisht nga kostojaNjë finale e pritur me padurim nga mbështetësit e Bluve. Franca përballet me Kroacinë të dielën, më 15 korrik në orën 17, me shpresën për të fituar Kupën e Botës , 20 vjet pas fitores së vitit 1998. Një ndeshje historike që do të mobilizojë të gjithë vendin, në transport, operatorët por edhe forcat e policisë.Përveç bareve që transmetojnë ndeshjen, shumë qytete kanë zgjedhur të instalojnë një ekran gjigant për të mbledhur tifozët. Kërkesat e sigurisë kërkojnë që këto ekrane të instalohen në salla të mbyllura ose në hapësira të mbyllura dhe të sigurta në rrugët publike. Pothuajse 100,000 njerëz priten në Champs de Mars në Paris. Place Bellecour në Lyon ose la prairie des Filters në Toulouse do të mirë presë gjithashtu tifozët e Bluve.Përveç këtyre hapësirave të sigurta, një fitore e mundshme mund të shihte një valë të turmave të gëzueshme në rrugë. Për shembull, deri në një milion njerëz priten në Champs-Élysées në Paris. Më shumë se 100,000 policë dhe xhandarë duhet të vendosen në Francë në fundjavë, për festën e finales, por edhe për festën kombëtare, të shtunën, më 14 korrik, sipas Le Parisien.Finalja e Kupës së Botës do të ketë arbitër Nestor Pitana nga ArgjentinaNestor Pitana argjentinas, i cili kishte mbikqyrur tashmë çerekfinalen e Bluve kundër Uruguait, u emërua gjyqtar i finales së Botërorit 2018 Francë-Kroaci, njoftoi të enjten FIFA. Ky arbitër, ndër të tjera,drejtoi ndeshjen hapëse Rusi-Arabi Saudite (5-0). Blutë fituan 2-0 në çerekfinale kundër Uruguajit. Kjo zgjedhje e FIFA mund të befasojë - sepse Franca kishte eliminuar Argjentinën në finalet e 8-të - por asgjë në rregulloret e ndalon atë. Tashmë i pranishëm në Kupën e Botës 2014 në Brazil, Nestor Pitana ishte arbitër në çerekfinale të Francës kundër Gjermanisë, një kujtim i keq për Blutë (u eliminuan 1 me 0)."Unë mendoj se ai kishte diçka kundër meje"mendon Kylian Mbappé.Do të jetë një ritakim midis arbitrit dhe Kylian Mbappé i cili kishte marrë një karton të verdhë në minutën e 69-të të lojës për sjellje josportive. Sulmuesi i Paris Saint Germain kishte një marrëdhënie të komplikuar me Amerikanojugorin gjatë ndeshjes. "Gjatë gjithë ndeshjes, ai nuk pushoi së foluri me mua," Ndaloni ta bëni këtë, mos e bëni këtë. Unë mendoj se ai kishte diçka kundër meje. Unë nuk i kushtova vëmendje. Ai vuri një karton të verdhë kur më goditën. Nuk ka rëndësi, nuk i kushtova vëmendje. Gjëja më e rëndësishme ishte të fitonim ndeshjen.Arbitrin, unë e harroj të nesërmen, "shpjegoi lojtari i Paris SG duke shkaktuar tensione në terren.Antoine Griezmann, lojtari më i mirë i Francës shprehet: "Topi i Artë tani më intereson pak"Lojtari i Atlético de Madrid ka lavdëruar grupin. "Mendoj se është forca jonë e madhe që mund të luftojmë për njëri-tjetrin. Jetojmë kaq mirë, jemi në gjendje të kalojmë orë e orë së bashku.Ne bëjmë përpjekje për të bërë francezët krenar për ne. Ne kemi 23 luftëtarë, ne e shohim atë në çdo gol, madje edhe ata që luajnë më pak kërcejnë nga stoli kur ka një gol. Është një lidhje familjare që lind dhe duhet të përfundojë me këtë trofe. Ne qeshim së bashku. Ne kemi nevojë për të gjithë që të fitojmë një garë të madhe".Grupi vjen i pari, për "Gizou". "Topi i Artë për momentin nuk më intereson fare. Dua të fitoj Kupën e Botës . Duke qenë golashënuesi më i mirë kemi humbur gjatë Euro 2016. Mendova se do të bëja më pak gola për të fituar (qesh). Roli im ka ndryshuar, nëse unë shënoj shumë mirë, por nuk është më e rëndësishmja. Grupi vjen i pari. Pa një grup, nuk mund të bëjmë asgjë. Për ne do të flasim gjeneratat më vonë, 98 ishte i Zidane, për 2018, nuk e di kush do të jetë. Unë vetëm dua të bëj një lojë të madhe, "tha ai. Si një individ, Griezmann ndjehet mirë në këtë ekip, në këtë fushë. "Ky është stili i lojës që kam në klub. Unë përpiqem ta bëj lojën për mua, të përshpejtoj dhe të ngadalësoj kur është e nevojshme ".A është lënduar nga kritikët për lojën e Bluve, veçanërisht ato që vijnë nga belgët? "Nuk më intereson loja që luajmë nëse kemi yllin e dytë (buzëqeshje). Lëreni këtë për Courtois. Ai ishte kampion në Atlético de Madrid, ai mendon se luan si Barça me Chelsea? Nuk më intereson çfarë thotë ai.Fituesi i Europa League 2018 gjithashtu kishte fjalë të bukura për trajnerin e tij Didier Deschamps. "Ai respektohet nga ne, sepse ai fitoi. Ai e di rrugën, di si të arrijë atje. Ai bëri zgjedhje të forta, qoftë për Lucas (Hernandez) ose Pavard. Dhe funksionon.Ai shikon ndeshjet dhe njeh të gjithë lojtarët që mund të vijnë në përzgjedhje. Ai ndryshoi pas Argjentinës. Presioni zbriti, na bëri të gjithë të mirë. Ai përgatit ndeshjet e tij mirë. Ne besojmë në të, "ai rrëfeu përpara se të përmendte rolin e N'Golo Kantes. "Është pak si Casemiro me Madridin dhe Brazilin. Ai bën shumë mirë për ekipin tonë. Ai balancon mbrojtjen dhe sulmon. Ai kurrë nuk humbi një ndeshje në ekipin e Francës,dhe është mbresëlënëse. Ai është lojtari më i mirë për ne.Për të përfunduar, Antoine Griezmann bëri një deklaratë të vërtetë dashurie për vendin e tij, Francën. "Duhet të jesh krenar të jesh francez, ne e themi shumë pak. Ne jemi në Francë, hamë mirë, është një vend i bukur. Ne kemi një ekip të shkëlqyer nga Franca, gazetarë të bukur. Ju duhet të jeni krenar që jeni francez. Unë dua të them se sa krenar jam që jam francez".Nëse Kroacia ka talent, nëse Kroacia nuk lodhet kurrë në këtë Kupë Bote, ajo nuk ka Didier Deschamps! Trajneri i Bluve është gjithashtu mjeshtri i madh i këtij vendi në finalen e Kupës së Botës . Nëse Belgjika kritikon mungesën e stilit të lojës dhe anën shumë mbrojtëse të ekipit francez që nga disfata e saj, kjo ndoshta është stili i lojës së Bluve dhe sekreti i Didier Deschamps.Posedimi i topit nuk është prioritet i Didier Deschamps i cili preferon shpejtësinë në kundër sulm të lojtarëve të tij dhe për momentin kjo ka rezultat dhe Blutë janë në finale të Kupës së Botës . Franca mund të përshtatet me të gjitha stilet e lojës dhe e dëshmoi atë në këtë Kupë Bote kundër Australisë, Argjentinës, Belgjikës .Në një konferencë për shtyp dje, trajneri i Kroacisë konfirmoi se ishte "një mrekulli" që ishte në këtë pozitë. Kroacia kaloi shumë kohë në fushë gjatë kësaj Kupe Bote 2018 dhe ndoshta nuk do të jetë në formën më të mirë fizike për këtë finale Francë - Kroaci. BBC tha këtë mëngjes se sulmuesi Ivan Perisic, një nga heronjtë e gjysmëfinales kundër Anglisë, u godit në kofshë dhe mbase nuk merr pjesë në ndeshjen e të dielës. Veç kësaj, Ivan Strinic ka dhimbje.Para 20 vitesh, më 12 korrik 1998, Franca fitoi Kupën e botës 1998 kundër Brazilit me 3-0. Didier Descamps në atë kohë ishte 29 vjec dhe kapiten i ekipit të Frances. Tashmë ai është trajner i këtij ekipi dhe e ka sjellë atë deri në finale. Francezët urojnë të jenë sërish fitues të kësaj kupe, por gjithcka do të tregohet në fushën e lojës më 15 korrik. Franca apo Kroacia, le të fitojë skuadra më e mirë.