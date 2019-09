Firojnë biletat e Inter-Juventus: Dyndje e paparë tifozësh

Shtuar më 30/09/2019, ora 14:10

Të dielën në mbrëmje, Interi dhe Juventusi do të zhvillojnë betejën e parë të këtij sezoni mes tyre, në “San Siro”.Ky derbi ka një shije tjetër këtë vit, pasi Interi vjen me pretendime më të mëdha dhe me një ish-juventin në stol, si Antonio Conte.raporton “La Gazzeta Dello Sport”, deri në këto momente janë shitur 72 mijë bileta Ç’ka do të thotë se ditën e ndeshjes nuk do të ketë asnjë vend bosh në shkallët e stadiumit.Pritet një ndeshje e madhe që nuk do të vendosë asgjë për titullin, por do të tregojë shumë për vazhdimësinë e të dy skuadrave.