Fitoi ndeshjen ndaj "profesorit", Zidane: Kualifikimi ende i hapur

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 13/04/2017, ora 11:58

Skuadra e Zinedine Zidane fitoi në "Allianz Arena", me rezultatin 1-2 ndaj Bayern Munich. Trajneri francez pas ndeshjes vlerësoi paraqitjen e ekipit të tij dhe veçanërisht atë të yllit portugez Ronaldo."Kemi zhvilluar një ndeshje shumë të mirë dhe pamë në fushë një Ronaldo në superformë, i cili shënoi dy gola dhe mund të realizonte edhe një të tretë. është një futbollist i madh dhe profesionist i jashtëzakonshëm. Edhe kur duket sikur nuk është në formë, në ndeshjet e rëndësishme le gjithmonë shenjën e vet", tha trajneri i Realit për Ronaldon.I pyetur për një finale me Juven Zidane tha: "Juventus po kalon një moment të mrekullueshëm. Janë përmirësuar shumë dhe këtë e treguan edhe mbrëmë ndaj Barçës, por ne duhet të mendojmë si të kualifikohemi vetë.Kemi fituar vetëm ndeshjen e parë, por nuk mund të mendojmë si të kualifikuar. Bayern do të na e vështirësojë punën dhe këtë e tregoi edhe sot në pjesën e parë, ku luajtën ndeshje shumë të mirë".