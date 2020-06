Fitoi titullin kampion me Liverpoolin, Klopp zbulon çelsin e suksesit

Shtuar më 28/06/2020, ora 09:40

Jurgen Klopp i ktheu skuadrës së Liverpool titullin kampion në Premier League pas 30 vjetësh. Trajneri gjerman në fillimi të aventurës me "të kuqtë" ishte shprehur se nëse fiton 1 titull në 4 vitet e ardhshme, do të ishte një sukses mjaft i madh. Mirëpo deri më tani ai ka arritur të fitojë plot 4 tituj me Liverpool Në një intervistë të dhënë së fundmi për "Bild", Klopp ka zbuluar dhe sekretin e suksesit me Liverpool : "Nuk kam bërë shumë gjëra ndryshe në krahasim me finalet e humbura në vitet e mëparshëm"."Kemi marrë shumë vendime të drejta bashkë. Nëse unë do të kisha një talent, është mbledhja e një grupi shumë të aftë njerëzish"."Për shembull, stafi im teknik është i jashtëzakonshëm, por nuk ka një recetë. Është e rëndësishme edhe që të vazhdosh të zhvillohesh"."Problemi te Dortmund-i ishte se skuadra jonë u copëtua. Shumë lojtarë u larguan. Kjo nuk ndodhi këtu dhe tani kemi pasur një ekip konstant për dy vite e gjysmë"Ne luajmë çdo ndeshje si të ishte e fundit, sepse nuk kemi asgjë tjetër për të bërë në fundjavë", ka përfunduar Klopp