Fitore historike, lojtarët e Shkëndijës festojnë së bashku me tifozët (VIDEO)

Shtuar më 24/07/2018, ora 23:45

Në stadiumin “Filipi II” të Shkupit u luajt ndeshja e vlefshme për turin e dytë të Champions Leagues mes Shkëndijës së Tetovës dhe Sherif Tiraspol.Skuadra shqiptare nga Maqedonia fitoi minimalisht 1-0, me supergolin e shënuar me goditje dënimi nga Besart Ibrahimi në minutën e 24'.Pas ndeshjes futbollistët tetovarë e festuan këtë triumf së bashku me tifozët e tyre, “Ballistët”, të cilët kishin udhëtuar nga Tetova në Shkup për të përkrahur Shkëndijën, skuadrën e tyre të zemrës. /albeu.com/