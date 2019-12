Fitorja e Interit ndaj Barcelonas vlen 20 milionë euro

Shtuar më 10/12/2019, ora 17:56

Eshtë një ndeshje prej të paktën 20 milionë eurosh ajo që Interi do të luajë sonte në "San Siro" përballë Barcelona. Në rrugëtimin global vlen edhe më shumë, sepse 1/8-tat e Champions League zgjasin vizibilitetin ndërkombëtar, hapin fronte të reja dhe horizonte në treg. Kontribojnë në një tregim të ri.Në termat e premiove UEFA (deri në këtë pikë të garantuar 49 milionë euro ) kualifikimi mund të sjellë edhe 13 mln euro të tjera: 2.7 mln bonus-fitore ndaj Barcelonas , thelbësore për të kaluar më tej, do t'i shtoheshin edhe 9,5 mln euro nga pjesëmarrja në 1/8-tat dhe thuajse 1 milionë për market pool, pra kuota e të drejtave tv nga ndeshjet e luajtura.Duke përfshirë dhe fitimet nga biletat e stadiumit (7,8 mln eurot bruto ndaj Barcelonas janë përjashtim, por japin një rregull madhështie) dhe bonuset e sponsorëve, do të arrihej 20 mln euro fitim i sigurtë.Duke dalë nga Champions, Interi do të rikuperonte shumë më pak, thuajse 3-4 mln euro