Fjalët e para të Dani Alves si lojtar i PSG

Shtuar më 12/07/2017, ora 17:41

Daniel Alves është prezantuar si lojtar i ri i Paris Saint-Germain."Ky është qyteti i dashurisë dhe futbollit dhe kam miq këtu unë kam qenë me fat që kam fituar Champions League tri herëm këtu do të sjell përvojën time, falënderoj Maxëell i cili më bindi mua për të ardhur. Dhe presidenti ka forcë të madhe të bindëse. Qëllimi ynë është për të fituar Ligën e Kampionëve, unë dua të bëjë histori." tha brazilian, përcjell Albeu.com.Dani Alves për të përfunduar në Paris shkëputi kontratën me Juventusin dhe la në pritje Manchester Cityn. /albeu.com/