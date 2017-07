Fjalët e para të James Rodrigues si lojtar i Bayernit

Shtuar më 12/07/2017, ora 16:25

Bayern Munchen zyrtarisht paraqiti James Rodriguez si një nënshkrimin e ri në një konferencë shtypi së bashku me trajnerin Carlo Ancelotti dhe Karl Heinz Rummenigge.Kolumbiani lëviz në Bavari, pas një kohe të vështirë në Madrid dhe ai do të kërkojë të rizbulojë formën e tij më të mirë nën italinin, me të cilën ka punuar në kampionët e LaLiga."Unë jam shumë i lumtur që jam këtu ", tha James . "Unë do të duhet të luftoj për vendin tim, por unë jam në gjendje të luaj si 10, në të majtë ose në të djathtë. Unë dua të bëj histori këtu Ancelotti gjithashtu shfrytëzoi mundësinë për të më folur dhe për të më mirëpritur tek kampionët gjermanë", përcjell Albeu.com.Për blerjen më të re foli gjithashtu dhe trajnderi i cili i mundësoi kolumbianit dy lëvizje t efundit, në Bernabeo me Realin dhe në Alianz Arena me Atletikon. Ançeloti tha për Jamesin: 'Është një moment shumë i veçantë për mua. Unë jam shumë i lumtur që e kam këtu dhe cilësia e tij do të na përmirësojë. Do të flas për pozitën e tij, por unë nuk mendoj se ai do të ketë probleme duke luajtur kudo që ta zgjedhim ". /albeu.com/