Fjalët e Del Pieros për transferimin e Ronaldos tek Juventusi

Shtuar më 11/07/2018, ora 00:00

Alessandro Del Piero beson se Cristiano Ronaldo përshtatet Juventusit sepse “ka ambicie dhe është i uritur për trofe”, por mbi të gjitha do ta rikthejë futbollin italian fuqishëm në Europë.“Është lajm i madh për Juven , për futbollin italian , me të vërtetë i madh dhe i mrekullueshëm për tërë qytetin dhe Italinë, sepse do të kënaqen me atë që ai mund ta bëjë”, tha legjenda e bardhezinjve Del Piero për “Sky Sport Italia”.“Mendoj se kjo do ta rrisë nivelin e garave në Itali, do ta rrisë dëshirën për të mposhtur Juven . Që nga 2006, futbolli italian ka vuajtur, kështu që tani fillon rritja me Ronaldon që e bën dallimin sidomos në terma të imazhit të Serie A dhe futbollit. Aq ka bërë jehonë ky transferim saqë kam marrë mesazhe edhe nga Australia. Ronaldo do përshtatet shumë mirë”, ka thënë në fund legjenda e Juventusit. /albeu.com/