Fjalët e Iniestas drejtuar Messit kur la fushën

Shtuar më 09/05/2018, ora 10:44

Andres Iniesta u zëvendësua në minutën e 75-të në El Clasicon kundër Realit, duke i lënë vendin Paulinhos.Duke u larguar, ai ia dorëzoi Messit shiritin e kapitenit dhe ia tha disa fjalë që me të vërtetë do i mungojnë Messit bashkë me spanjollin.Sipas ESPN-s, Iniesta i tha Messit : “Ja merre Leo, të dua shumë”. Kjo ëshët një tjetër provë se kjo dyshe do të jetë peng për të ardhmen e Barcelonës, një partneritet dhe një miqësi e jashtëzakonshme. /albeu.com/