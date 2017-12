Flet Drejtori i Flamurtarit për ndërprerjen e ndeshjes

Shtuar më 16/12/2017, ora 18:39

Ardi Ciruna, drejtori sportiv i Flamurtarit, në një intervistë për Gol pas Goli, deklaroi se me vendim unanim , të dyja skuadrat vendosën që ndeshja të shtyhet, dhe të luhet nesër në orën 14:00.“Sfida u la që të nisë nesër në orën 14:00. Ishim bashkë me zyrtarët, arbitrat e ndeshjes, duke parë motin dhe kushtet e vështira atmosferike, vendosëm për nesër në orën 14:00. Besoj që nesër në këtë orë, do të jetë kohë e mirë me diell.”“Ishte një vendim unanim , pasi edhe Laçi edhe ne ishim në një mendje. Nuk mund të luajmë në një terren të tillë. Nesër besoj se do të zhvillohet në kushte normale ndeshja.” deklaroi ai. /albeu.com/