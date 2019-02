Flet Georgina: "Nëse CR7 më kërkon të martohemi, unë nuk do nguroj" (FOTO LAJM)

Shtuar më 06/02/2019, ora 15:59

"Nëse Cristiano do më kërkojë të martohemi , unë do të thoja po". Kështu ka folur Georgina Rodriguez për revistën "Hola", duke rrëfyer se për momentin nuk ka martesë me yllin e Juventusit. Georgina po ashtu flet dhe për vdekjen e babait të saj, "Momenti më i vështirë për të cilin kam jetuar. Jam shkatërruar, por Cristiano është duke u kujdesur shumë për mua në këtë kohë të trishtuar". /albeu.com/