Formacionet e mundshme: Milan-Fiorentina, kuqezinjtë për të dalë nga kriza (FOTO LAJM)

Shtuar më 29/09/2019, ora 09:59

Pa u mbushur ende as tre muaj e gjysmë nga emërimi, befas vazhdimësia e Marco Giampaolos si trajner i Milanit filloi të vihet shpejt në dyshim. Pas disfatës në Friuli, në takimin hapës, kuqezinjtë ndonëse, pa shumë shkëlqim, siguruan 6 pikë ndaj Brescias dhe Veronas, sidoqoftë edhe ai pak entuziazëm u zhduk shpejt, pas humbjes së merituar në derbi dhe përmbysjes që ekipi i Giampaolos pësoi të enjten në mbrëmje në Stadiumin Olimpik të Torinos, nga skuadra granata, pas dy golave të shënuar nga Belotti në 20′ e fundit të ndeshjes.Ndeshja e radhës për kuqezinjtë është në orën 20:45 në stadiumin “Giuseppe Meazza”, me Fiorentinën, skuadër që, ndonëse renditet më poshtë në klasifikimin e përgjithshëm të Serisë A nuk ka fare probleme në aspektin e lojës. Përkundrazi nëse ekipi Milanit është shfaqur pa identitet, pa shumë karakter dhe me një formacion ku mungon harmonia ndërmjet reparteve, te skuadra vjollcë vihet re krejtësisht e kundërta. Nën drejtimin e ish-trajnerit të Milanit Vincenzo Montella ekipi toskan luan shumë më mirë, por klubit nga Firenze i mungojnë rezultatet, e për pasojë në tabelën e renditjes skuadra e Fiorentinës pozicionohet vetëm në vendin e 15-të, madje edhe me një pikë më pak se sa ekipi kuqezi. Skuadra vjollcë frenoi kampionët në fuqi në “Artemio Franchi”, por shpërdoroi epërsinë e dy golave në Bergamo, teksa pësoi dy gola nga Atalanta pikërisht në 10′ e fundit të takimit. Te vendasit do të mungojnë Caldara dhe Paqueta, ndërsa përpara trajneri Giampaolo duhet të vendosë për balotazhin ndërmjet kroatit Ante Rebic dhe sulmuesit tjetër Rafael Leao, sidoqoftë skuadra Milanit rrezikon ndjeshëm, duke patur parasysh që Fiorentina në “San Siro” në tetë përballjet e fundit ndërmjet tyre ka fituar plot katër herë./Supersport/