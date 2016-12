Formacionet: Liverpool-Man.City, bien pritshmëritë

Shtuar më 30/12/2016, ora 16:29

Ditën e nesërme do të luhen ndeshjet e fundit për vitin 2016 në Premier Leaguen angleze.Dhe ndeshja e cila pritet më me shumë kureshtje është në ‘Anfield’ në përballjen mes Liverpoolit dhe Manchester Cityt.Portali i njohur sportiv “Goal.com” ka publikuar formacionet e mundshme të të dy skuadrave ku Jurgen Klopp nuk do të ketë në dispozicion ‘yllin’ e skuadrës Ndërsa në krahun tjetër, Pep Guardiola do të jetë pa këta yje: John Stones, Ilkay Gundogan dhe Vincent Kompany, të cilët janë të lënduar./albeu.com/