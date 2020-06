Formacionet zyrtare, Chelsea-Manchester City

Shtuar më 25/06/2020, ora 20:44

Në orën 21:15 do të zhvillohet supersfida e Premier League mes Chelsea dhe Manchester Chelsea ka si objektiv zonën Champions ndaj sot të kërkojë vetëm fitoren me Manchester City pa objektiva. Formacionet zyrtare: Chelsea : Kepa, Azpilicueta, Rudiger, Christensen, Alonso, Kante, Mount, Barkley, Willian, Giroud, Pulisic. City : Ederson, Walker , Laporte, Fernandinho (C), Mendy, Gundogan, Rodrigo, Mahrez, De Bruyne, Bernardo, Sterling.