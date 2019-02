Formacionet zyrtare: Fulham-Manchester United, Solskjaer kërkon triumfin

Shtuar më 09/02/2019, ora 13:11

Manchetser United do të kërkojë vijushmërinë në Premier Legaue ku pas pak do të luajë ndaj Fulhamit në transfertë.Me ardhjen e Solskaer Djajtë e Kuq kanë regjistruar vetëm një barazim dhe 7 fitore duke luftuar tashmë për zonën Champions, edhe pse sot nuk do ta kenë aspk të lehtë ndaj Fulhamit të Ranierit që i duhen pikë për mbijetesë. Formacionet zyrtare:Fulham: Rico, Odoi, Le Marchand, Ream, Bryan Chambers , Seri, Schurrle, Babel, Vietto, Mitrovic.Man Utd: De Gea, Dalot, Jones, Smalling, Shaë, Herrera, Matic, Pogba, Mata, Lukaku, Martial.