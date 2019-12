Formacionet zyrtare: Man United-Tottenham, Mourinho do hakmarrjen

Shtuar më 04/12/2019, ora 19:58

Përballja kryesore e javës së 15-të në Premier League do të jetë ajo në mes të Manchester United dhe Tottenham Ndeshja fillon në ora 20:30 teksa Jose Mourinhos rikthehet për herë të parë aty që nga shkarkimi që iu bë para një viti.Në këtë takim, Ole Gunnar Solskjaer do të jetë pa lojtarët si, Eric Bailly, Diego Dalot, Scott MsTominay dhe Marcos Rojo që janë të lënduar.Në anën tjetër, Mourinho nuk do të mund të llogaris në Ben Davies, Erik Lamela, Hugo Lloris dhe Mochel Vorm, që janë po ashtu të lënduar. Formacionet zyrtare: United : De Gea, Wan-Bissaka, lindelof, Maguire, Young, McTominay, Fred, James, Lingard, Rashford, Greenwood. Tottenham : Gazzaniga, Aurier, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen, Winks, Sissoko, Dele, Son, Lucas, Kane (C).