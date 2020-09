Formacionet zyrtare, Shqipëria kërkon fitoren ndaj Bjellorusisë

Shtuar më 04/09/2020, ora 19:57

Kombëtarja e Shqipërisë do ta nis edicionin e ri në Ligën e Kombeve ndaj Bjellorusisë.Kuqezinjtë do të luajnë takimin e parë në Minks, përballë Bjellorusisë ku synojnë të fitojnë takimin.Shqipëria në këtë takim do të luaj me sistemin 5-3-2, ku në portë është Thomas Strakosha.Elseid Hysaj dhe Lorenc Trashi janë në krahët e mbrojtjes, ndërsa Frederik Veseli, Berat Gjimshiti dhe Kastriot Dërmaku në qendër.Mesfusha përbëhet nga treshja Amir Abrashi, Klaus Gjasula dhe Keidi Bare, ndërsa dy sulmuesit e vetëm janë Rey Manaj dhe Sokol Cikalleshi.Takimi fillon në orën 20:45. Formacionet zyrtare:Bjellorusi: Gutor, Zolotov, Martinoviç, Naumov, Bordaçev, Nekhaiçik, Jablonski, Seliava, Staseviç, Dragun, LisakovicShqipëri: Strakosha, Hysaj, Dermaku, Gjimshiti , Veseli, Trashi, Gjasula, Abrashi, Bare, Manaj, Cikalleshi.