Formacionet zyrtare: Teuta-Kukësi, Cungu për të shpëtuar stolin

Shtuar më 15/02/2019, ora 17:39

Java e 22-të e Superiores nis me një sfidë interesante, mes dy ekipeve që janë në garë për kreun aktualisht, Teuta dhe Kukësi . Sfida e sotme përcakton mjaft, pasi kuksianëve nuk u falet hapi fals, çka mund t’i kushtonte pankinën Cungut.Nga ana tjetër edhe Teuta e Shkëmbit duhet që të rikthehet te Evropa, pasi nga iluzioni titull pak javë më parë, me rezultatet e javëve të fundit rrezikon edhe Evropën nga kampionati.Por, ajo që bie në sy është ulja në stol e Vasil Shkurtajt, në një ndeshje delikate si kjo me Teutën që ashtu si kuksianet ka synime madhore këtë sezon. Teuta : Hidi, Arapi, Osmani, Hakaj, Frashëri , Kallaku, Kamara, Sidibe, Traore, Progni, Bushiç. Trajner : B. Shkëmbi. Frashëri , Maliki, Cuculi, Shameti, Rrumbullaku, Limaj, Rroca, Kordeiro, Dzaria, Rexhinaldo, Et’hemi. Trajner : A. Cungu