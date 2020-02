Formacionet zyrtare, Tirana-Skënderbeu

Shtuar më 15/02/2020, ora 16:46

Do të luhet duke nisur nga ora 17:00, në stadiumin “Air Albania”, ndeshja mes Tiranës dhe Skënderbeut e vlefshme për javën e 22-të të Kategorisë Superiore. daja hasani skenderbeu tirana Tirana do të kërkojë të marrë trepikëshin ndaj Slënderbeut, që vjen me një qëllim në kryeqytet, të ndalë bardheblutë.Emanuel Egbo ka zgjedhur të hedhë në fushën e lojës formacionin më të mirë të mundshëm. Formacionet zyrtare: Tirana : Lika, Doka, Osmani, Vangjeli , Hoxhallari, Çelhaka, Batha , Torrasa, Kale, Kobinah, Ngo.Skënderbeu: Koliçi, Imami, Pëllumbi, Pollozhani, Meksi, Dita, Elezi, Daja , Gripshi, Bregu, Pusi.