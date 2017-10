Formacioni i Panuçit i mbushur plot me surpriza

Shtuar më 06/10/2017, ora 19:25

Duhen dhe pak minuta për t’u zbuluar formacioni zyrtar për ndeshjen me Spanjën, megjithatë sipas raporteve të fundit nga Spanja, formacioni i Shqipërisë pritet të jetë plot Me shumë gjasa nga minuta e parë do të zbresin në fushë mbrojtësit Frederik Veseli e Hysen Memolla dhe sulmuesi Azdren Llullaku, u raportua vetëm pak minuta në “Supersport”. Mbetet për t’u parë nëse tekniku italian do të befasojë me formacionin, pasi veç mungesave të panumërta mund të kemi dhe ndonjë lëvizje taktike të minutë së fundit.