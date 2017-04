Formacioni i vitit në Premier League, ka shumë surpriza (FOTO LAJM)

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 20/04/2017, ora 17:56

Në premier League kanë mbetur edhe 5 javë nga fundi i kampionatit, teksa titulli deri në fund do të diskutohet me Chelsea-t dhe Totenham, të cilët kanë një diferencë prej 4 pikësh.Këta dy skuadra kanë dhe numrin më të madh të futbollistëve në 11-shen më të m irë të publikuar sot. Blutë e Londrës përfaqësohen me Geri Cahill, David Luiz, N’Golo Kante dhe Eden Hazard. Tohtenham ndërkohë ka në 11-shen më të mirë Ëalker, Dani Rose, Dele Alli dhe Harry Kane.Me nga një lojtar në këtë formacion përfaqësohen Liverpuli me Sadio Manen, Manchester United me David De Gean dhe Evertoni me Romelu Lukakun.Paul Pogba dhe Zlatan Ibrahimovic nuk ishin pjesë e formacionit. /albeu.com/