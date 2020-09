FORMACIONI/ Si do të luante Juventusi i Pirlos me Suarez, treshja e sulmit do të ishte e frikshme (FOTO LAJM)

Shtuar më 05/09/2020, ora 22:49

Sipas gazetës spanjolle Marca sulmuesi uruguaian Luis Suarez ka arritur marrëveshje me Juventusi dhe pritet transferimi i tij në Torino.Ai do të nënshkruajë një kontratë dy-vjeçare me gjigantët italianë, me një mundësi shtesë edhe për një dhe do të marr një pagë prej 10 milionë euro neto në vit. Suarez është duke u stërvitur i vetëm në Barcelonë përpara transferimit të tij në Juve.Ai është golashënuesi i tretë kryesor i të gjitha kohërave në klub me 198 gola në 283 paraqitje, por trajneri i ri Ronald Koeman nuk e do në skuadër.Sidoqoftë, Suarez do të bashkohet me një ekip që ka fituar nëntë titujt e fundit të Serie A. Misioni i tij tani do të jetë të ndihmojë klubin të fitojë Ligën e Kampionëve për herë të parë që nga viti 1996.Por ku do të luajë Suarez dhe a do të jetë zgjedhja e parë e Andrea Pirlos në sulm për edicionin 2020-21?Më poshtë mund ta gjeni formacionin e Juventusit se si do të dukej me Luis Suarezin.Portieri: Wojciech SzczesnyMbrojtës i djathtë: Juan Cuadrado Qendërmbrojtës : Leonardo Bonucci Qendërmbrojtës : Matthijs de LigtMbrojtësi i majtë: Alex Sandro Mesfushor : Arthur Mesfushor : Adrien Rabiot Mesfushor : Rodrigo BentancurSulmuesi i majtë: Cristiano RonaldoQendërsulmues: Luis Sulmuesi i djathtë: Paulo Dybala