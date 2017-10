Formcionet zyrtare: Lyon Vs Monaco

Shtuar më 13/10/2017, ora 20:05

Janë publikuar formacionet për ndeshjen Lyon V Monaco e vlefshme për javën e nëntë në Ligue 1. Lyon do të luajë me një formacion 4-2-3-1 ku ky ka qenë formacioni i preferuar i trajnerit Genesio. Formacioni i Lyonit; Lopes ; Tete, Yanga-Mbiwa, Diakhaby, Mendy; Ndombele, Tousart; Traore , Fekir, Aouar; Diaz.Tekniku Jardim edhe sot ka zgjedhur të luajë me skemë 4-4-2 si çdo herë tjetër.Subasic; Kongolo, Glik, Jemerson, Toure; Traore , Moutinho, Meite, Lemar; Rony Lopes , Keita