Francezi Wenger i bllokon kalimin lojtarit të tij në Seria A

Shtuar më 16/07/2017, ora 17:31

Menaxheri i Arsenalit ka shprehur mendimin e tij rreth mundësisë që Jack Wilshere do të luajë për Sampdorian."Unë mendoj se Jack do të luajë për Arsenalin sezonin e ardhshëm", tha francezi The Sun. Wilshire u lidh me një kalim tek Samdoria pak ditë me parë por këtë mendim nuk e ka trajnderi i tij , i cili pavarësisht se sezonin e kaluar e la në hauzim këtë vit e shikon si të rëndësishëm për ekipi , përcjell Albeu.com.Lojtari pësoi një dëmtim të rëndë në këmbët e tij dhe u la jasht fushave për disa muaj , ndërkoqë tani është në fazën përfundimtate të rikuperimit. /albeu.com/