Frika nga sulmet terroriste, masa ekstreme për Bayern-Real (FOTO)

Shtuar më 12/04/2017, ora 16:43

Sulmi i djeshëm ndaj autobusit të Dortmundit ka vendosur në alarm organizatoret e ndeshjes Bayern Munchen-Real Madrid.Edhe pse për momentin nuk ka asnjë tregues apo dyshim për ndonjë sulm të mundshëm, policia bavareze vendosi të rrisë numrin e efektivëve të përcaktuar për masat e sigurisë së kësaj Kështu, nuk do të jenë 370, por 450 agjentë policie që do të ngarkohen për të ruajtur sigurinë e kësaj ndeshjeje dhe, në këto momente, ata gjenden pranë hoteleve ku janë akomoduar të dy ekipet.Vëmendje e veçantë do t’i kushtohet transportit në drejtim të stadiumit “Allianz Arena” të futbollistëve dhe stafeve teknike të Bayernit e Realit. Për këtë është menduar ndryshimi i itinerarit të skuadrave në drejtim të stadiumit , ndërkohë që autobusët e tyre do të shoqërohen edhe nga automjete të policisë./albeu.com/