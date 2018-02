Frika për Neymarin, reagon trajneri i PSG

Shtuar më 26/02/2018, ora 11:41

Dëmtimi i Neymar në ndeshjen kundër Marsejës i ka shqetësuar të gjithë tek PSG.I pyetur për gjendjen e lojtarit dhe nëse do të luajë kundër Realit , trajneri Unai Emery nuk ka mundur të japë një përgjigje pozitive duke ia lënë në dorë mjekëve. Neymar a luan kundër Realit ? Sot nuk mund të them dot as po as jo. Sigurisht që unë dua të them një PO të madhe por kjo varet nga gjendja e tij"., - tha ai.Javën e ardhshme, PSG dhe Real Madrid do të përballen në Paris pas ndeshjes së fituar nga madrilenët me rezultatin 3-1 në "Bernabeu". Neymar mungon, PSG-së do t'i duhet të djersijë më tepër për të ëndërruar një rezultat pozitiv ndaj madrilenëve. /albeu.com/