“Frikësohet” Mourinho: Jemi në telashe

Shtuar më 21/04/2017, ora 17:37

Jose Mourinho është i brengosur që Manchester Unitedi po vuan nga lëndimet në pjesën më vendimtare të sezonit.“Djajtë e Kuq” humbën Marcos Rojon dhe Zlatan Ibrahimovicin në sfidën kundër Anderlechtit në Europa League, derisa mungojnë për shkak të lëndimeve edhe Chris Smalling e Phil Jones.Kjo po e shqetëson trajnerin portugez, i cili ka thënë se skuadra e tij është në telashe “Humbëm Rojon, nuk e kemi ta gatshëm Jonesin gjithashtu as Smallingun”, tha fillimisht portugezi “Tani jemi në telashe Humbën edhe Ibrahimovicin , por në sulm kemi opsione: Rooney po rikthehet, të shohim nëse edhe Mata do të kthehet para fundit të sezonit. Të shohim çfarë do të ndodh”, shtoi më tej portugezi . /albeu.com/