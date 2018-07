FSHF gjen pasardhësin e Paolo Tramezzanit

Shtuar më 22/07/2018, ora 18:55

Federata Shqiptare e Futbollit ka vendosur t’i besojë postin e drejtorit të ekipeve kombëtare , trajnerit aktual të Kombëtares U17, Xhemal Mustedanagiç.Ky pozicion në të kaluarën mbahej nga ish-ndihmësi i De Biazit, Paolo Tramezzani. FSHF konfirmon se deri në muajin tetor, Mustedanagiç do të drejtojë Kombëtaren U-17 duke konsumuar edhe eliminatoret, ndërsa punën si drejtori i ekipeve kombëtare do ta nisë praktikisht që këtë muaj.Bashkëpunimin me FSHF, kroati e ka nisur që prej vitit 2009 si asistent i Josip Kuzhes në krye të Kombëtares. Prej vitit 2001 ai është trajneri i U17 dhe suksesi më i madh që ka arritur me këtë Kombëtare është në vitin 2012-të kur u kualifikua në Elitë Raund të Kampionatit Europian U17. /albeu.com/