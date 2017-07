FSHF publikon vendimin për dënimin e Skënderbeut

Shtuar më 14/07/2017, ora 14:28

Nga Federata Shqiptare e Futbollit është publikuar sot vendimi i plotë i detajuar për dënimin e Skënderbeut nga Komisioni i Etikës.Ajo që bie në sy në këtë vendim, është fakti se janë marrë për provë ndeshje të cilat korçaret i kanë fituar. Por çuditërisht, nuk është marrë asnjë masë ndaj ekipeve humbëse, të cilat janë protagonistet e zakonshme në rastet e manipulimit të takimeve, përcjell Panorama Sport.NdeshjetKF Elbasani vs. Skënderbeu 1:4 (25.01.2015) “ Kategoria Superiore” Skënderbeu vs. KS Flamurtari 3:1 (18.02.2015) “ Kupa e Shqipërisë” Skënderbeu vs. KF Tirana 2:1 (21.09.2015) “ Kategoria Superiore” Skënderbeu vs. Tërbuni Pukë 4:0 (22.11.2015) “ Kategoria Superiore” Skënderbeu vs. Vllaznia 2:1 (17.02.2016) “ Kupa e Shqipërisë” Skënderbeu vs. KF Laçi 2:1 (20.04.2016) “ Kupa e Shqipërisë”. /albeu.com/