FSHF shkëmbim arbitrash me Luksemburgun

Shtuar më 12/04/2017, ora 15:42

Federata Shqiptare e Futbollit vijon procesin e shkëmbimit të arbitrave duke e zgjeruar këtë bashkëpunim pas Maltës edhe me Luksemburgun. Organi qeverisës i futbollit shqiptar bëri të ditur se ka arritur akordin me Federatën Luksemburgase për një shkëmbim të ndërsjellë të arbitrave duke i dhënë mundësinë edhe gjyqtarëve shqiptar ë që të drejtojnë ndeshjet e kampionatit të shtetit të vogël europian.Marrëveshja pritet të nisë menjëherë fundjavën e ardhshme në datë 22 prill ku prej Luksemburgut do të vijnë trupat e arbitrave për gjykim në ndeshjet e kampionatit shqiptar , aty ku dhe Sektori i Garave do të vendosë se në cilën, apo cilat ndeshje do të nevojiten treshet e huaja në gjykim (në rastin konkret ato të Luksemburgut), si në Kategorinë Superiore, ashtu edhe në atë të Parë.Po kështu, edhe arbitrat shqiptar ë do të jenë sipas kërkesës së Federatës përkatëse në takimet e kampionatit atje në Luksemburg. Po kështu edhe kurset dhe klinikat e trajnimit mes arbitrave të të dy vendeve janë pjesë e bashkëpunimit mes dy federatave.