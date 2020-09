FSHF zbulon përgjigjet e tamponëve para përballjes me Bjellorusinë

A post shared by FSHF (@fshforg) on Sep 2, 2020 at 2:27am PDT

View this post on Instagram

Shtuar më 02/09/2020, ora 11:43

Shqipëria luan më 4 shtator kundër Bjellorusisë në Nations League dhe një ditë më parë futbollistët kuqezi dhe stafi janë testuar për Covid-19, teksa pritet që FSHF të publikojë edhe përgjigjet “Kombëtarja shqiptare ka zhvilluar sot paradite seancën e fundit stërvitore para nisjes për në Bjellorusi. Skuadra dhe i gjithë delegacioni kane marrë po sot edhe përgjigjet e tamponeve të kryer një dite më parë dhe të gjithë kane rezultuar negative.Zyra e shtypit ne FSHF bën me dije se nuk do të udhëtojnë me ekipin lojtarët Hysen Memolla, Ylber Ramadani dhe Ardian Ismajli. Memolla e Ismajli kane ardhur të dëmtuar në grumbullim dhe pas testeve mjekësore u konkludua se nuk munden të rikuperohen.Ndërsa Ramadani ka pësuar një dëmtim në stërvitje . Të tre këta lojtarë do të qëndrojnë në Shqipëri e do vazhdojnë terapi dhe stërvitje në mënyrë të diferencuar, në mënyre që të mund të rikuperohen për ndeshjen e dytë kundër Lituanisë”.