FSHF zyrtarizon miqësoren më 28 maj. Ja me cilin ekip do luajnë kuqezinjtë

Shtuar më 08/05/2018, ora 16:20

Skuadra përfaqësuese Shpresa do të luajë një ndeshje miqësore me ekipin U-21 të Bosnjës , në datën 28 maj në stadiumin “Elbasan Arena ” në orën 19:00.Sektori i ekipeve kombëtare në FSHF ka zyrtarizuar sot një sfidë të tillë në rakordim edhe me Federatën e Bosnjës Po kështu ekipi përfaqësues U-21 i Shqipërisë nën drejtimin e Alban Bushit, në dhjetëditëshin e parë të muajit qershor ka planifikuar më parë edhe dy ndeshje të tjera miqësore , respektivisht me datë 5 dhe 8 qershor në orën 19:00 po në “Elbasan Arena ” me përfaqësuesen e Bjellorusisë.Kështu, skuadra e Alban Bushit në harkun e rreth dy javëve do të ketë mundësinë e tre testeve miqësore , për të parë gjendjen e skuadrës, si dhe për të vlerësuar ecurinë e deritanishme të lojtarëve potencialë të ekipit kombëtar U-21