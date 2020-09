Ftuan vajza në hotel, Southgate i tregon derën dy futbollistëve të rinj

Shtuar më 07/09/2020, ora 15:29

Trajneri i Anglisë, Gareth Southgate i ka përjashtuar nga lista Phil Fodenin dhe Mason Greenwood pasi shkelën rregullat në hotelin ku qëndroi kombëtarja në Islandë.Dy lojtarët nuk do të jenë pjesë e Tre Luanëve në ndeshjen kundër Danimarkës në Kopengahë.Mediumi islandez 433.is raportoi të hënën se dyshja angleze i kishte dërguar dy gra në hotelin e Kombëtares angleze të dielën, duke i shkelur rregullat e rrepta të izolimit në lidhje me Covid-19 në këtë vend.Kjo e ka nxitur trajnerin Gareth Southgate t’i përzë ata nga ekipi kombëtar për ndeshjen e së martës mbrëma kundër Danimarkës në Kopenhagë. Southgate pritet të mbajë konferencë për media së shpejti për ndeshjen me Danimarkën, ku mund të flasë edhe për këtë incident. /