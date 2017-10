Futbollisti i njohur tregon jetën si prind i tre fëmijëve

Shtuar më 06/10/2017, ora 23:51

Ish-futbollisti, Redi Jupi ishte sot i ftuar në emisionin “Kush vjen për drekë”, në Tv Klan.Përveç marrëdhënieve me gatimin, Jupi foli edhe për familjen dhe rrëfeu edhe historinë e dashurisë me bashkëshorten, Vivian me të cilën ka edhe 3 fëmijë. Ish-futbollisti tha se është njohur me Vivian herën e parë që ka bërë pushime në muajin gusht pas shkëputjes nga futbolli.“Fëmijët janë impenjimi më i rëndësishëm, unë dhe bashkëshortja merremi shumë me ta. Vajza e madhe quhet Paris është 9 vjeç, djali i madh, Jakob 7 vjeç dhe Lioti 5 vjeç.Ata janë gati si trinjakë se kanë nga 22 muaj diferencë, në fillim ishte pak e vështirë, por tani ata kanë njëri-tjetrin.Kam shumë dëshirë që djali i madh të merret me sport, pasi ka edhe konstruktin, por nuk dua ta sforcoj. Vivian punon tek Banka e Shqipërisë. Ne jemi njohur përmes miqve të përbashkwt, shkruan Tv Klan. .Ishte hera e parë që bëja pushime në gusht pas shkëputjes nga futbolli. Vitin e parë që bëra pushime në gusht u martova”,-tha Jupi