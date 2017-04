Futbollisti shqiptar eliminon Barçën, shkon në finalen e Championsit për U19

Shtuar më 22/04/2017, ora 09:25

Një super talent me origjinë shqiptare do të luajë në finalen e Ligës së Kampionëve për moshën deri në 19 vjeç, në kupën e njohur si "Youth League". Po flasim për Mërgim Berishën, i cili ishte në fushë në gjysmë finalen ndaj Barcelonës.Sulmuesi 18 vjeçar e nisi ndeshjen nga minuta e parë në sfidën e fituar me rezultatin 1-2. Mërgim Berisha, i cili ende nuk ka zgjedhur se cilën kombëtare do të përfaqësojë mes Shqipërisë, Kosovës, Austrisë apo Gjermanisë, po zhvillon një sezon fantastik.Ai ka shënuar 13 gola në ligën e dytë austriake ku aktivizohet me ekipin e dytë të Salzburgut dhe gjithashtu ka gjetur rrjetën 7 herë në Ligën Kampionëve për të rinj me Salzburgun U-19.